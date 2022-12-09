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الرياض - الوكالات: التقى ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مساء أمس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية وذلك في مقر اقامته بمدينة الرياض.

وقد نقل سموه في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمو أمير البلاد لفخامته.

وتناول اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين والسبل الكفيلة بدعمها وتنميتها في شتى المجالات بما يسهم في تحقيق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة ورفع مستوى الرفاه للشعبين الصديقين وتعزيز سبل التقدم والتنمية والسعي لتوطيد الشراكة الاستراتيجية لترسيخ آفاق التعاون القائم.

كما تطرق اللقاء إلى بحث أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأن القمتين الخليجية والعربية الصينية المقامتين في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. وساد اللقاء جو ودي عكس عمق العلاقات الطيبة بين البلدين وروح التفاهم والصداقة التي تجمع الكويت وجمهورية الصين الشعبية.

حضر اللقاء وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب محمد الرشيد ووزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى وسفير الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية صادق محمد معرفي.

وكان الرئيس الصيني قال في مقال نشره في صحيفة «الرياض» السعودية، أمس: إن بلاده «ستعمل مع الجانب الخليجي على بناء نمط جديد ومتزايد الأبعاد لتعاونهما في مجال الطاقة». وقال شي جين بينغ في مقاله: «أتيت إلى الرياض مرة أخرى (بعد 6 سنوات) وأنا أحمل مشاعر المودة والصداقة العميقة من الشعب الصيني».

وأضاف أنه سيقوم خلال الزيارة بـ«مشاركة الأصدقاء العرب في القمة الصينية العربية الأولى، والقمة الأولى للصين، ومجلس التعاون الخليجي، وزيارة المملكة».

وأكد أن «هذه الزيارة ستفتح عصراً جديداً للعلاقات بين الصين والعالم العربي ودول الخليج»، مضيفاً: «ستغتنم الصين فرصة إقامة وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الصين ومجلس التعاون الخليجي».

وأضاف: «ستواصل الصين دعمها الثابت لجهود دول المجلس في الحفاظ على سيادتها واستقلالها وأمنها واستقرارها، وستواصل دعمها لتسريع وتيرة التكامل وتحقيق التنمية المتنوعة للجانب الخليجي».

وتابع الرئيس الصيني: «سنعمل مع الجانب الخليجي على بناء نمط جديد ومتزايد الأبعاد لتعاونهما في مجال الطاقة، وتسريع التطور الجديد للتعاون في مجالي المالية والاستثمار، وتنمية نقاط بارزة جديدة للتعاون الإنساني والثقافي».