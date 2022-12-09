الأولى

أظهرت بيانات رسمية تراجع ايرادات أظهرت بيانات رسمية تراجع ايرادات الاستثمارات في مؤسسة التأمينات الاجتماعية بواقع 46% في نهاية السنة المالية الماضية المنقضية في مارس 2021 الى نحو 3 مليارات دينار من 6 مليارات دينار كانت مسجلة في العام الذي سبقه .

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في رد لوزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية عبدالوهاب الرشيد على سؤال برلماني للنائب د. حسن جوهر، أن اجمالي مكافآت أعضائها البالغ عددهم 11 عضوا للعامين الماليين 2017/2018 و2018/2019 بلغ نحو 176 الف دينار .

من جهة أخرى أكدت مصادر نيابية لـالنهار ان وزير الصحة د. احمد العوضي قاب قوسين أو ادنى من المساءلة النيابية بسبب نقص الأدوية في المراكز الصحية والمستشفيات.

وقال النائب فيصل الكندري: استغرب تبرير وزير الصحة لنقص الأدوية بالقول: ان الأسعار مرتفعة او ان الدواء غير متوافر، فهل هذا مبرر مقبول لعدم علاج المواطنين؟، داعيا رئيس الحكومة الى النزول مجددا الى الميدان من أجل التحقق من عدم توافر الأدوية في المستوصفات والمستشفيات.

واضاف: الشعب مستاء من نقص الأدوية ولذلك يجب تشكيل لجنة تحقيق بشأن ذلك والمخالفات الموجودة في وزارة الصحة.

بدورها، وجهت النائب جنان بوشهري رسالة تطلب تطلب فيها تكليف اللجنة الصحية دراسة موضوع نقص الأدوية، مؤكدة عدم التنازل عن حقها في استخدام ادواتها الدستورية في حال ثبوت أي تقاعس حكومي.

واعتبرت ان الوضع الصحي على حافة الانهيار، قائلة: على الرغم من تطمينات المسؤولين في وزارة الصحة بوجود مخزون دوائي كافٍ الا ان هذه التطمينات لا تتوافق مع ما يعانيه الناس من نقص حاد في العديد من الأدوية.

من جانبهم، تقدم النواب سعود العصفور وعبدالله فهاد وأسامة الزيد وشعيب المويزري وشعيب شعبان باقتراح بقانون لزيادة علاوة الأولاد لتصبح 80 دينارا، وللمعاقين 220.

من ناحيتهم، تقدم 5 نواب باقتراح بقانون لتنظيم مهنة الطب البديل والتكميلي وانشاء هيئة عامة تشرف عليها تحت مسؤولية وزير الصحة.