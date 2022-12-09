الأولى

أعلن المنظمون لـ ونتر وندرلاند ان افتتاح المشروع سيكون الأحد المقبل، لافتين في مؤتمر صحافي، الى ان ساعات العمل ستبدأ من الخامسة مساء حتى منتصف الليل، في حين سيتم تغييرها ايام عطلة نهاية الأسبوع لتكون من الواحدة ظهرا حتى منتصف الليل، وقالوا ان دخول الأطفال حتى 4 سنوات سيكون مجانيا بينما سيكون بـ 5 دنانير لمن فوق ذلك.

وأكد رئيس مجلس ادارة شركة المشروعات السياحية محمد السقاف استعداد الشركة لتدشين النسخة الأولى من فعاليات ونتر وندرلاند الكويت الذي يأتي بعد توجيهات القيادة السياسية نحو الاسراع في انجاز المشاريع التنموية والترفيهية التي تعود بالمنفعة على الكويت وأبناء الوطن، وايضا ضمن حرص لجنة المشروعات التنموية الكبرى برئاسة الشيخ طلال الخالد الصباح التي كلفت وزير المالية توفير مرفق ترفيهي بالسرعة الممكنة ليكون جاهزا في شتاء العام الحالي 2022.

من جهتها قالت نائب رئيس مجلس ادارة شركة المشروعات السياحية عالية الحميضي ان ونتر وندرلاند الكويت نتيجة العمل المثمر الذي قام فيه الفريق المكلف من وزارة المالية حيث قام خلال فترة وجيزة بدأت منذ 23 سبتمبر 2022 في ايجاد افضل السبل لانشاء مرفق ترفيهي والاستعانة بشركة عالمية متخصصة لاطلاق النسخة الأولى من هذا المشروع.