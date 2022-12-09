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أعلنت الهيئة العامة للاستثمار قيمة استثمارات شركة سانت مارتنز في 16 عقاراً وقالت انها بلغت 1.7 مليار جنيه استرليني خلال السنوات الثماني الماضية، لافتة الى أن الشركة قامت ببيع 9 عقارات بـ 583 مليون جنيه استرليني خلال الفترة نفسها.

وأشارت إلى أن نسبة العقار زادت تحت إدارة الرئيس التنفيذي منذ توليه لمهامه في مارس 2020.

وأضافت أن الشركة بدأت خطة ترميم بعض العقارات بعد انتهاء عقود الإيجار طويلة المدى والتي لم يتم ترميمها منذ أكثر من 20 عاماً.

ولفتت الهيئة في بيانات رسمية حصلت «النهار» على نسخة منها، إلى أن نسبة الإشغال الكلية في عقاراتها بلغت 80.1 في المئة، فيما زادت نسبة العقارات الشاغرة بحدود 8.2% منذ تولي الرئيس التنفيذي مهام منصبه في مارس 2020.

وأوضحت الهيئة أن قطاع الاستثمارات البديلة إدارة العقار والبنية التحتية في الهيئة العامة هي الجهة التي تشرف على الشركة.