مال وأعمال

كشفت الهيئة العامة للاستثمار عن قيمة استثمارات شركة سانت مارتنز في 16 عقاراً بقيمة 1.7 مليار جنيه استرليني خلال السنوات الثمان الماضية، لافتة ان الشركة قامت ببيع 9 عقارات بقيمة تعادل 583 مليون جنيه استرليني خلال الفترة نفسها.

وأشارت الى ان نسبة العقار الشاغر في شركة سانت ماتنز زادت تحت ادارة الرئيس التنفيذي للشركة منذ توليه لمهامه في مارس 2020، مستدركة بالقول ان الشركة بدأت خطة ترميم لبعض العقارات وذلك بعد انتهاء عقود الايجار طويلة المدى لبعض العقارات والتي لم يتم ترميمها منذ اكثر من 20 عاماً.

ولفتت الهيئة في بيانات رسمية حصلت النهار على نسخة منها، ان نسبة الاشغال الكلية في عقاراتها بلغت 80.1 في المئة، فيما زادت نسبة العقارات الشاغرة بحدود 8.2 في المئة منذ تولي الرئيس التنفيذي مهام منصبه في مارس 2020.

وأوضحت الهيئة ان قطاع الاستثمارات البديلة ادارة العقار والبنية التحتية في الهيئة العامة هي الجهة التي تشرف على الشركة.

