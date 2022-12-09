مال وأعمال

رصدت خطة التنمية 100 مليون دينار لتعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات، ضمن برنامج تشارك فيه 9 جهات حكومية ويتضمن 16 مشروعاً متنوعاً.

وقد تم انفاق 10.5 ملايين دينار من اجمالي المبالغ المرصودة وبنسبة 10.5% من الاجمالي ليظل 90 مليون دينار دون انفاق بنهاية الـ 6 اشهر الأولى من الخطة.

ويعنى برنامج تعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات باكساب الأفراد المعرفة والمهارات وقدرات الابداع والابتكار وخلق قوى عاملة منتجة وتنافسية تنعكس عوائدها بالايجاب اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتعزيز رأس المال الاجتماعي يشتمل البرنامج.

ويضم البرنامج اربعة مشاريع انشائية و12 مشروعا تطويريا، يشارك في تنفيذها المركز الوطني لتطوير التعليم، كما يضم البرنامج مشروع مدينة الاعمال التكنولوجية بنسبة انجاز 32.4 في المئة ومشروع تنفيذ السياسة الوطنية للشباب بنسبة بلغت 74.3 في المئة بزيادة قدرها 3.9 في المئة عن الربع الأول من الخطة. كما يواكب تنفيذ البرنامج عدد من القوانين مثل مشروع تعديل المرور واعادة هيكلة الأجور في القطاع العام وقانون شركات الأمن والحراسة، وقانون تنظيم الاجتماعات والمواكب العامة.

