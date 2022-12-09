مال وأعمال

قالت وكالة الدفاع الأوروبية، ان الانفاق الدفاعي الأوروبي تجاوز للمرة الأولى على الاطلاق 200 مليار يورو (209.8 مليارات دولار) في عام 2021، تعادل 1.5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء في الوكالة البالغ عددها 26 دولة.

وذكرت الوكالة في تقريرها السنوي لبيانات الدفاع ان الانفاق ارتفع بنسبة 6 في المئة خلال عام 2021 على اساس سنوي، ليصل الى 214 مليار يورو (225 مليار دولار)، مسجلا اقوى نمو منذ بدأت المنطقة زيادة الانفاق العسكري في 2015 بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم من اوكرانيا.وأوضحت الوكالة ان الدول التي سجلت اعلى زيادة كانت ايطاليا وفنلندا واليونان وسلوفينيا.

وجاء في التقرير ان «تصريحات الدول الأعضاء في اعقاب الحرب في اوكرانيا توحي بأنه من المرجح ان تستمر الزيادات في الانفاق في السنوات المقبلة».

