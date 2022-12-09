مال وأعمال

كشف بنك الكويت المركزي عن ارتفاع أرصدة إجمالي ودائع المقيمين بنحو 3.343 مليارات دينار في الفترة من نهاية أبريل 2021 حتى نهاية سبتمبر 2022.

وأفاد المركزي في بيانات رسمية حصلت «النهار» على نسخة منها بان نسبة كبيرة من هذه الودائع تخص القطاع الخاص بنسبة 76.9% من بداية العام وحتى سبتمبر 2022، كما شهدت تلك الودائع للقطاع الخاص بالدينار استقرارا بلغ في المتوسط 95.3% وهو ما يمثل تأكيدا على رسوخ الودائع في القطاع المصرفي.

وقال: هناك العديد من الأدوات النقدية التي يستخدمها البنك المركزي لتنظيم مستويات السيولة في القطاع المصرفي والمسمى بالتدخل في السوق النقدي.

وبيّن ان معظم العملات الرئيسة في العالم تعرضت لضغوط في سوق الصرف خلال الآونة الأخيرة حيث انخفضت أسعارها الى مستويات قياسية، لا سيما اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني، مدللاً على صحة كلامه بالقول انه خلال الفترة من يناير الى سبتمبر 2022 ارتفع الدولار مقابل اليورو بنحو 12.4% و16% مقابل الجنيه الاسترليني و24% مقابل الين الياباني بنحو 24% الا انه ارتفع 2.3% مقابل الدينار، وهو ما يؤكد صحة ومصداقية سياسة سعر الصرف التي يتبعها المركزي والتي تقوم على ارتباط الدينار بسلة من العملات.

وبيّن انه على الرغم من ارتفاع سعر الفائدة على الدولار مقارنة بسعر الفائدة على الدينار الكويتي الا ان سعر صرف الدينار حافظ على استقراره النسبي مقابل الدولار. وأوضح أنه لا يدخر أي جهد في سبيل تدارك أي تأثيرات سلبية على الاقتصاد تكون ناجمة عن عوامل خارجية او سياسات لبنوك مركزية حول العالم، لافتا الى انه اتبع نهجا متدرجا ومدروسا في رفع أسعار الفائدة.

