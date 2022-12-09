مال وأعمال

للأسبوع الثالث تستمر البورصة في أدائها المتباين مع عمليات جني الأرباح في ظل المخاوف حيال نمو الاقتصاد العالمي، وتراجع اسعار النفط دون 80 دولارا وارتفاع معدلات التضخم و تأثر البورصة سلباً مع قرار بنك الكويت المركزي برفع الفائدة.

وقد هبطت القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنحو 748 مليون دينار وبنسبة 1.5 في المئة من 48.512 مليار دينار في جلسة الخميس 1 ديسمبر إلى 47.764 مليار دينار خلال جلسة أمس.

ومن جانبهم يرى المحللون ان هناك عدة اسباب وراء هذا التراجع الحاد وهي:

- عمليات جني الأرباح في ظل انخفاض أسعار النفط ومخاوف الطلب والضبابية حيال نمو الاقتصاد الصيني مما أدى إلى هبوط معظم الأسواق الخليجية.

- استمرار الترقب الذي تعيشه هذه الأسواق لقرار الفيدرالي الأميركي الأسبوع القادم.

- عدم اليقين حيال الاقتصاد العالمي والمخاوف من الركود.

- قرار الاتحاد الأوروبي بتحديد سقف للنفط الروسي أدى إلى ضبابية في الأسواق وأوجد حالة من عدم اليقين وهو ما أثر على أسواق المال الخليجية بشكل كبير.

وحققت القيمة السوقية للسوق الأول تراجعاً بنسبة 1.6 في المئة وبقيمة 650 مليون دينار من 38.991 مليار دينار إلى 38.341 مليار دينار، كما هبطت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 1 في المئة وبقيمة 98 مليون دينار من 9.52 مليارات دينار إلى 9.422 مليارات دينار.

وتراجع المؤشر العام للبورصة خلال أسبوع بنسبة 1.54 في المئة وبنحو 116.7 نقطة من 7566.53 نقطة إلى 7449.8 نقطة، فيما أغلق مؤشر السوق الأول منخفضاً بنحو 141 نقطة وبنسبة 1.6 في المئة من 8461.3 نقطة إلى 8320.4 نقطة.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو 58.7 نقطة وبنسبة 1 في المئة من 5696.1 نقطة إلى 5637.41 نقطة، وارتفع مؤشر «الرئيسي 50» بنسبة 1.1 في المئة وبنحو 66.7 نقطة من 5824.5 نقطة إلى 5757.7 نقطة.

وشهدت وتيرة التداولات تبايناً على مستوى السيولة والكميات خلال الأسبوع الماضي، حيث تراجعت سيولة الجلسات بنسبة 16 في المئة من 252.1 مليون دينار إلى 211.7 مليون دينار، في المقابل زادت أحجام التداول بنسبة 1.8 في المئة من 888.8 مليون سهم إلى 905.3 ملايين سهم وانخفضت الصفقات من 44.6 ألف صفقة إلى 43.5 ألف صفقة.

