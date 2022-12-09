مال وأعمال

تباينت مؤشرات البورصة خلال جلسة أمس، لترتفع القيمة السوقية بنسبة 0.26 في المئة وبنحو 124 مليون دينار، وارتفعت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 164 مليون دينار وبنسبة 0.42 في المئة، في المقابل تراجعت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.42 في المئة وبقيمة 40 مليون دينار.

وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.26 في المئة وبـ 19.3 نقطة، وهبطت سيولة الجلسة بنسبة 12.8 في المئة من 40.5 مليون دينار في جلسة الاربعاء إلى 35.3 مليون دينار، وتقلصت أحجام التداول بنسبة 5.2 في المئة من 166.6 مليون سهم إلى 157.9 مليون سهم، كما تراجعت الصفقات من 8.38 آلاف صفقة إلى 7.6 آلاف صفقة.

قطاعياً، وشهدت الجلسة نمو 6 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بـ 6.21 في المئة، بينما انخفض 5 قطاعات يتقدمها الخدمات الاستهلاكية بنحو 1.20 في المئة، واستقر قطاعان آخران.

