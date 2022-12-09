مال وأعمال

تراجعت الأسهم الأميركية وسط تحذيرات اقتصادية قاتمة من رؤساء البنوك في وول ستريت، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تأثيرات سياسة الاحتياطي الفيدرالي على النمو وأرباح الشركات.

وأثر تراجع اسهم عمالقة التكنولوجيا مثل ابل، ومايكروسوفت، بشكل كبير على السوق، حيث انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 2% وتعرض مؤشر «S&P500» لخسارة رابعة على التوالي.

وبينما سعى المتداولون الى الملاذات الآمنة، ارتفع الدولار مع سندات الخزانة.

وحذر الرئيس التنفيذي لـ«غولدمان ساكس»، ديفيد سولومون من تخفيضات في الأجور والوظائف، مشيراً الى «بعض الأوقات الصعبة المقبلة».

من جهته، قال رئيس بنك اوف اميركا، بريان موينيهان، ان البنك يبطئ التوظيف مع مغادرة عدد اقل من الموظفين قبيل انكماش اقتصادي محتمل.

فيما يشرع مورغان ستانلي في جولة جديدة من تخفيض الوظائف، وسط توقعات الرئيس التنفيذي للبنك، جيمي ديمون، من ان «الركود الخفيف الى الصعب» قد يحدث العام المقبل. وقالت ليزا شاليت من مورغان ستانلي لادارة الثروات، ان بعض اكبر الشركات قد تشهد ارباحاً اكثر بكثير من المتوقع العام المقبل مع تباطؤ النمو الاقتصادي وتآكل القوة الشرائية للمستهلكين.

بدورها، قالت استراتيجي المحفظة في «نيويورك لايف انفستمنتس»، لورين جودوين: «لم نشهد بعد ادنى مستوى لأسعار الأسهم، بينما من المرجح ان تنتهي هذه المرحلة من تقلبات سوق الأسهم في الأشهر القليلة المقبلة، الا ان الأرباح لم تتكيف بعد مع بيئة الركود». وبقدر ما تبدو الأسواق مهتزة، فان احد المؤشرات يبدو قوياً من حيث وجهة نظر المحللين بشأن الشركات التي يغطونها. فبعد خفض اهداف اسعار الأسهم الخاصة بهم خلال الصيف الماضي بوتيرة لم يشهدها التاريخ سوى عدد قليل من المرات، فانهم يتراجعون عن شكوكهم ويقللون عدد الأسهم المعرضة لانخفاضات مقارنة بالأسهم التي قد تشهد زيادة في الأسعار الى مستوى شوهد آخر مرة في بداية الانهيار في يناير، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ، واطلعت عليها «العربية.نت».

من جانبه، قال كبير مسؤولي الاستثمار في سيتي غلوبال ويلث، ديفيد بايلين: «لم تصل الأسواق الى ادنى مستوياتها ابداً قبل ان يبدأ الركود».

وأضاف: «اذا كان هناك في الواقع ركود في العام المقبل مع مشاهدة ارتفاع في نسبة البطالة في البلاد، فاننا نتوقع ان الأسواق ستضطر الى الاستقرار من حيث هي اليوم على مدار الأشهر العديدة المقبلة».

فيما اظهر نموذج «مختبر التمويل من اجل التنمية»، ان الدول النامية قد تحتاج الى ايجاد ما يصل الى 2.5 تريليون دولار على مدى 5 سنوات لتغطية تكاليف خدمة الديون الخارجية مع ارتفاع اسعار الفائدة وسط مشاكل الدول الفقيرة لاعادة تمويل القروض.

وتفترض النتائج التي نشرتها مؤسسة بيل وميليندا غيتس البحثية التي تتخذ من باريس مقراً لها، ارتفاع اسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة اساس عن مستوياتها في عام 2019 وانخفاضاً بنسبة 10% في العملات مقابل الدولار في المتوسط.

