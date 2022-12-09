مال وأعمال

يقدم البنك الأهلي المتحد، أول بنك تأسس في الكويت منذ عام 1941 والرائد في الاعمال المصرفية، لعملائه خدمة «Apple Pay»، وسيلة الدفع ذات المستوى العالي من الأمان والخصوصية، التي تتيح للعملاء إتمام معاملاتهم دون الحاجة لتمرير البطاقة للبائع أو لمس الأزرار أو تبادل الأوراق النقدية، وذلك باستخدام الإمكانات الهائلة لجهاز آيفون لحماية المعاملات.

باستطاعة عملاء البنك الأهلي المتحد استخدام خدمة “Apple Pay” على الآيفون أو ساعة أبل لتنفيذ معاملة دفع لا تلامسية بسهولة كبيرة جداً حيث يستوجب منهم فقط وضع آيفون أو ساعة أبل بالقرب من جهاز الدفع لإتمام المعاملة، وتجري الخدمة بعملية المصادقة باستخدام خاصية Face ID أو Touch ID أو عبر رمز الدخول للجهاز أو إدخال رمز أمان مؤقت لمرة واحدة مما يضمن تجربة دفع آمنة للمستخدم.

ويمكن استخدام “Apple Pay” لتسديد قيمة المشتريات في محلات البقالة والصيدليات ومحلات تأجير السيارات إلى جانب المطاعم والمقاهي والجمعيات التعاونية ومحلات بيع التجزئة وما إلى ذلك. وبإمكان العملاء إجراء معاملات دفع سريعة عبر خدمة “Apple Pay” باستخدام أجهزة آيفون وآيباد وماك، وذلك من خلال التطبيق الإلكتروني أو عبر متصفح سفاري، دون أي حاجة لإنشاء حسابات أو تقديم معلومات التوصيل وعنوان تسلُّم الفاتورة. وتُسهّل الخدمة دفع قيمة خدمات توصيل المواد الغذائية ووجبات المطاعم، وكذلك قيمة مشتريات الأونلاين وخدمات المواصلات ومواقف السيارات وغيرها المزيد. وسيتمكن مستخدمو الخدمة أيضًا من إتمام عملية الدفع باستخدام ساعات أبل الخاصة بهم.

يعتبر الأمان والخصوصية من سمات «Apple Pay»، فعندما يستخدم عملاء البنك الأهلي المتحد بطاقاتهم الإئتمانية أو بطاقات الدفع المسبق لتسديد المدفوعات من خلال الخدمة لا يتم تخزين أرقام البطاقات الفعلية على الجهاز ولا على خوادم شركة أبل. بدلا من ذلك، يتم تعيين رقم فريد لحساب الجهاز وتشفيره وتخزينه في شريحة آمنة تعرف باسم «Secure Element»، وهي شريحة معتمدة ومتوافقة مع معايير الصناعة ومصممة لتخزين معلومات الدفع بأمان على الجهاز.

من السهل جدًا إعداد خدمة «Apple Pay»، حيث يمكن لمستخدمي أجهزة آيفون فتح تطبيق «Wallet» واختيار الرمز «+» لمتابعة خطوات إضافة البطاقات الائتمانية أو بطاقات الدفع المُسبق الصادرة من البنك الأهلي المتحد. وعند إضافة إحدى هذه البطاقات بنجاح إلى جهاز آيفون أو ساعة أبل أو جهاز الأيباد أو ماك، سيتمكن العملاء من بدء استخدام خدمة «Apple Pay» بشكل مُباشر من جهازهم الذكي، وسيتتابع حصولهم على جميع المكافآت والمزايا التي تقدمها بطاقات البنك الأهلي المتحد.

