مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الوطني عن توفير خدمة «أبل باي» لعملائه والتي تعد طريقة الدفع الأكثر أماناً وخصوصية. ويُمكن لعملاء الوطني استخدام خدمة «أبل باي» في الدفع لدى متاجر البيع بالتجزئة والإلكترونيات والمطاعم والمقاهي وكل الأماكن التي توفر إمكانية الدفع بطريقة لاتلامسية.

يتم استخدام خدمة «أبل باي» عن طريق أجهزة «أيفون» أو ساعة أبل حيث يمكن الدفع باستخدام تلك الأجهزة لدى جميع نقاط البيع المؤهلة بطريقة لا تلامسية. وتُعد خدمة «أبل باي» أكثر خدمات الدفع أماناً بفضل ما تتمتع به من قوة إضافية تعتمد على إتمام المعاملات من خلال أجهزة «آيفون» لحماية كل معاملة إلى جانب ضرورة المصادقة على كل عملية باستخدام بصمة الوجه أو الإصبع أو رمز دخول الموبايل، بالإضافة إلى إرسال رمز أمني فريد ومتغير لكل معاملة.

ويمكن استخدام خدمة «أبل باي» من خلال أجهزة «آيفون» و«آيباد» و«ماك» لإتمام عمليات شراء من التطبيقات أو المواقع الإلكترونية باستخدام خدمة سفاري (Safari) بطريقة سهلة ومريحة دون الحاجة لإنشاء حسابات بشكل متكرر أو كتابة بيانات الشحن والفواتير بشكل متكرر – حيث يمكنهم الدفع بمنتهى السهولة وبمجرد التعرف على بصمة الوجه أو الإصبع. وبهذه المناسبة قال المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، محمد العثمان: «نحرص دائماً على توفير أحدث حلول الدفع المتطورة لعملائنا، والآن يسرنا الإعلان عن إطلاق خدمة «أبل باي» لحاملي بطاقات الوطني، حيث أصبح بإمكانهم إضافة بطاقاتهم الائتمانية أو بطاقات السحب الآلي من بنك الكويت الوطني إلى تطبيق Wallet بكل سهولة ومع الحفاظ على أعلى معايير الأمان، وإجراء عمليات الدفع بكل سهولة عبر الإنترنت أو في المتاجر أو في التطبيقات».

وبمجرد قيام العميل بإضافة بطاقة السحب الآلي أو إحدى البطاقات الائتمانية إلى تطبيق Wallet، يمكنهم استخدام خدمة «أبل باي» عن طريق ذلك الجهاز على الفور، مع الاستمرار في الحصول على جميع المكافآت والمزايا التي تقدمها بطاقات الوطني.

ويلتزم بنك الكويت الوطني توفير أكثر حلول الدفع تطوراً وفق أحدث المستويات العالمية وذلك في إطار سعيه الدائم إلى تلبية احتياجات عملائه وتأكيداً لريادته في تقديم أحدث الخدمات المصرفية الرقمية وتقديم تجربة مصرفية استثنائية لعملاء البنك بما يتناسب مع أنماط حياتهم المتنوعة واحتياجاتهم المتطورة باستمرار.

