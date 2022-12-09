مال وأعمال

شاركت شركة صناعة الكيماويات البترولية بوفد رفيع المستوى برئاسة الرئيس التنفيذي م. نادية الحجي وعدد من المديرين ورؤساء الفرق في فعاليات الدورة السادسة عشرة من منتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) والذي عقد للمرة الأولى في الرياض خلال الفترة من 6 - 8 ديسمبر الحالي تحت عنوان «الكيماويات لتحقيق مستقبل مستدام» بمشاركة نحو 2500 ممثلٍ لأكثر من 600 شركة من 91 دولة.

وبهذه المناسبة أكدت الرئيس التنفيذي م. نادية الحجي حرص شركة صناعة الكيماويات البترولية على المشاركة في هذا المنتدى السنوي والذي يشكل فرصة التواصل مع رواد قطاع الكيماويات وصناع القرار فيها على الصعيدين الإقليمي والعالمي للاطلاع على أهم المستجدات في هذا القطاع.

ويذكر أن منتدى جيبكا السنوي والذي ينظمه الاتحاد الخليجي للكيماويات والبتروكيماويات يعد بمثابة التجمع السنوي لهذه الصناعة حيث استطاع المنتدى خلال أكثر من 15 عاما أن يكون من أهم منصات التقاء صناع القرار ليس فقط في المنطقة، بل على مستوى العالم بأسره، ومحطة أساسية في رزنامة كبار قادة القطاع والخبراء وصناع القرار في العالم، كما استطاع هذا المنتدى عبر السنوات الماضية من منطلق موقعه المركزي الفريد، أن يعزز مكانته باعتباره حلقة الوصل بين الشرق والغرب وبوابة حصرية للوصول إلى أسواق المواد الكيماوية العالمية.

