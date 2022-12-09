مال وأعمال

نفى مجلس الوزراء المصري، الادعاءات والمزاعم بشأن توجه الدولة المصرية لبيع الأصول والشركات المملوكة للدولة.

وأوضح المجلس - في تقرير الرد على تساؤلات الرأي العام المثارة بشأن أداء الاقتصاد المصري في الفترة من يونيو إلى نوفمبر 2022 - أنه استنادا لرؤيـة الدولـة لتشـجيع القطـاع الخـاص، قامـت الحكومـة المصريـة بوضـع سياسـة متكاملـة لملكيـة الدولة الأصول، ومقترحات تعزيــز دور القطــاع الخــاص علــى مســتوى القطاعــات المختلفــة، وذلــك اســتنادا إلى التجارب الدولية الناجحة، والــدروس المســتفادة مــن الازمات العالمية التي أثرت علــى توجهــات الدولــة الاســتثمارية خلال السنوات السابقة. ولفت مجلس الوزراء المصري في بيان،إلى أن سياسة ملكية الدولة الأصول، تستهدف رفع معـدلات النمـو الاقتصـادي إلـى مسـتويات محققـة لطموحـات المصرييـن: عـن طريـق رفـع معدل الاسـتثمار إلـى مـا يتـراوح بيـن 25 %إلـى 30 %، بمـا يسـهم فـي زيـادة معـدل النمـو الاقتصـادي إلـى مـا بيـن 7 %إلـى 9 % لتوفيـر فـرص عمـل كفيلـة بخفـض معدلات البطالـة. بجانب تمكيـن القطـاع الخـاص المصـري، وتوفيـر فـرص متنوعـة لوجـود القطـاع الخـاص فـي كل الانشـطة الاقتصاديـة، بمـا يســاعد على رفــع نســبة مســاهمته الاقتصاديــة فــي الناتــج المحلــي الاجمــالي، والاســتثمارات المنفــذة والتشـغيل، والصـادرات، والإيـرادات الحكوميـة. وأشار إلى تركيز تدخل الدولـة لضخ الاسـتثمارات وملكيـة الأصـول فـي قطاعـات رئيسـة يعـد عملا أصيلا للدولـة: بمـا يشـمل القطاعـات التـي يعـزف القطـاع الخـاص عـن الدخـول فيهـا، فـي حيـن ينعكـس تطويـر تلـك القطاعـات بشكل مباشـر فـي تحسـين بيئـة العمـل للقطـاع الخـاص.

