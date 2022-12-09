النهار Weekend

قالت وزارة الطاقة الروسية، إن سقف أسعار النفط الذي فرضته مجموعة الدول السبع، لن يؤدي إلى اضطراب في إنتاج البلاد.

وذكر النائب الأول لوزير الطاقة بافيل سوروكين في بيان، أن «معظم الأسواق متاحة لسلعنا وفق مبادئ السوق الملائمة.. وأي تقلبات في إنتاج النفط لن تكون أعلى من تقلبات الربيع»، بحسب ما نقلته «بلومبرغ».

يتتبع مراقبو النفط الإنتاج الروسي بسبب القلق من أن سقف الأسعار المفروض هذا الأسبوع قد يجبر روسيا - التي تمثل حاليًا ما يقرب من 10% من إنتاج الخام العالمي - على كبح العرض.

وقال المسؤولون الروس مرارًا، إن البلاد لن تبيع الخام إلى أي مشترٍ يلتزم بالسقف، وهو قرار قد يؤدي إلى خفض الإنتاج، وفقًا لنائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك.

ومن ناحية اخري تشتري الصين النفط الروسي بأكبر خصومات سعرية في عدة أشهر، مع دخول الحد الأقصى لسعر الخام حيز التنفيذ. وذكرت وكالة «رويترز» نقلًا عن تجار على صلة بالأمر، أن شحنة واحدة على الأقل من خام «إسبو» الروسي تسليم ديسمبر تم بيعها بخصم يصل إلى 6 دولارات لكل برميل مقارنة بسعر خام برنت القياسي.

ويمثل الخصم على الخام الروسي البالغ 6 دولارات مقارنة ببرنت سعر بيع يبلغ 68 دولارًا، وهو ما يتجاوز الحد الأقصى المعلن من جانب الاتحاد الأوروبي عند 60 دولارًا للبرميل.

كما أعلنت الحكومة المجرية في وقت سابق، أنها تخلت عن فرض سقف لأسعار الوقود بعد أن أدى نقص البنزين إلى تهافت على محطات الوقود.

وقال رئيس مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، غيرغيلي غولياس، في مؤتمر صحافي عقد على عجل: «تم إلغاء الإجراء» بأثر فوري، بناء على اقتراح من شركة الطاقة الوطنية العملاقة «إم أو إل».

وانتقد العقوبات الأوروبية ضد روسيا، والتي لطالما اعتبرتها الحكومة المجرية سبباً في الركود الاقتصادي للبلاد.

وتابع: «ما كنا نخشى حدوثه حصل» وهو أن دخول حظر للاتحاد الأوروبي على النفط الروسي القادم عن طريق البحر، حيز التنفيذ الاثنين «تسبب في اضطراب ملموس في إمدادات النفط».

وفي وقت سابق، أشارت شركة الطاقة العملاقة إلى «أن وضع الإمدادات حساس».

