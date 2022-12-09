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ألقى مسؤولون غربيون باللوم على تركيا في تعطل شحنات النفط الخام من البحر الأسود، مؤكدين أنه لا يوجد سبب لعرقلة حركة المرور عبر المضيق التركي.

تم منع ما لا يقل عن 22 ناقلة نفط خام من عبور المياه التركية بسبب مخاوف في أنقرة من أن الشحنات قد تكون غير مؤمنة بسبب القواعد التي تمنع الناقلات التي تنقل الخام الروسي من الوصول إلى التأمين البحري الأوروبي ما لم يتم بيع النفط مقابل 60 دولارًا للبرميل أو أقل.

لكن مسؤولين غربيين قالا إنه ينبغي السماح للسفن، ومعظمها محملة بنفط من كازاخستان وليس من روسيا.

قال مسؤول غربي معني بسقف السعر في تقرير نشرته صحيفة «فاينانشيال تايمز»، واطلع عليه موقع «العربية نت»: «يبدو أن جميع ناقلات النفط الخام المحملة التي يبلغ عددها 20 ناقلة والتي تنتظر عبور مضيق البوسفور، باستثناء واحدة، تحمل نفطًا كازاخستانيا». «لن تخضع هذه الشحنات لسقف السعر في ظل أي سيناريو، ولا ينبغي أن يكون هناك تغيير في حالة تأمينها من الشحنات الكازاخستانية في الأسابيع أو الأشهر السابقة».

يتم تصدير النفط الذي تنتجه شركات من بينها شيفرون وإكسون موبيل في كازاخستان عبر خط أنابيب عبر روسيا إلى الموانئ على ساحل البحر الأسود حيث يتم تحميله على الناقلات لرحلة عبر المضيق التركي إلى البحر الأبيض المتوسط، وحركتها غير مقيدة بالعقوبات الروسية - الغربية.

