النهار Weekend

ارتفعت أسعار النفط بعد انخفاض استمر أربعة أيام حيث كان المستثمرون يقيمون تأثير تحركات الصين لتخفيف قيود كورونا مقابل التباطؤ الأميركي الذي يلوح في الأفق. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 73 دولاراً للبرميل بعد أن هبط بأكثر من 11% خلال الجلسات الأربع السابقة، إذ دقت مجموعة من البنوك الأميركية ناقوس الخطر بشأن ركود محتمل؛ حيث حددت جين فريزر، الرئيس التنفيذي لـ«سيتي غروب» دولاً من بينها الولايات المتحدة اعتبرت أنها ستدخل في ركود. وطغت هذه المخاوف إلى حد كبير على الإشارات الإيجابية من الصين، التي تتراجع عن قيود كورونا ما يعزز استهلاكها للطاقة. وضعفت أسعار النفط الخام هذا الشهر، متخلية عن جميع مكاسب العام، حيث قامت البنوك المركزية بتشديد السياسة النقدية وتراجع آفاق الاقتصاد الكلي. ولم تؤد القيود الجديدة على الخام الروسي لمعاقبة موسكو على الحرب في أوكرانيا إلى تعطيل التجارة بشكل كبير حتى الآن، على الرغم من تزايد تكدس ناقلات النفط في المياه قبالة تركيا. بالإضافة إلى ذلك، كانت سيولة السوق تتضاءل مع اقتراب نهاية العام.