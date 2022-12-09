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اكدت الرئيسة التنفيدية لمنصة «فو» ريهام العيار ان الفيلم الكويتي «شيابني هني» يمتاز بالجرأة والتصدي لقضايا حساسة باسلوب فني مقرون بايقاع الشباب واجوائهم الابداعية.

واشارت ريهام العيار إلى ان منصة «فو» قد امنت بالعمل منذ مرحلة مبكرة من الشروع بانتاجه لما يمتاز به من جرأة ومقدرة على التصدي لموضوعات حساسة في اطار رؤية المخرج الكويتي المتميز زياد الحسيني الذي يمثل أحد الرهانات من اجل مستقبل السينما الكويتية الجديدة.

وقالت الرئيسة التنفيذية لمنصة «فو»: ان اهمية هذه التجربة السينمائية تنطلق ايضا من مجموعة من المعطيات من بينها التعاون الانتاجي المشترك بين الكويت والمملكة العربية السعودية يؤسس لمجموعة من المشاريع المستقبلية الجديدة.

وقالت ريهام العيار ان فيلم «شيابني هني» يمتاز ايضا بالاحترافية السينمائية الغالية وبنبض الشباب المتمثل بالقضايا التي تصدى لها وايضا بنجوم العمل ومنهم حمد العماني ويعقوب عبدالله وروان المهدي وفيصل العميري والنجم الاميركي الكبير رون بيرلمان والنجم والنجم البوليوودي جافيد جفري. وذكرت أن الفيلم سيجد طريقه في القريب العاجل لعدد من المهرجانات السينمائية الدولية.

من جانبه، عبر المخرج الكويتي زياد الحسيني عن فرحته الغامرة بردود الفعل التي حصدها الفيلم سواء في العرض الافتتاحي او العروض الجماهيرية وايضا مجموعة الكتابات النقدية عربيا ودوليا التي اشادت بالتجربة.

كما اكد الحسيني ان فيلم «شيابني هني» يمثل تجربة جديدة في السينما الكويتية وتنتمي إلى مرحلة متجددة على صعيد الشكل والمضمون تحمل نبضاً شبابياً جريئاً يتجاوز كل ما هو ساكن ومستعاد إلى منطقة اضافية تؤكد على هوية السينما الكويتية وضرورة الذهاب إلى كل ما جديد ومتجدد.

وفي ختام تصريحه قال المخرج زياد الحسيني إنه يجدها فرصة حقيقية لشكر الجهات الانتاجية التي ساهمت في انجاز العمل ومن بينها منصة - فو - وفريق العمل من الفنانين والفنيين والتقنيين.

وجدير بالذكر ان منصة «فو» كانت وراء انجاز مجموعة من الافلام والاعمال ذات بالبصمة الشبابية.

