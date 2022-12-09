النهار Weekend

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عبر «انستغرام»، عن موعد عرض مسرحية «دولاب أمي»، وذلك يومي 14 و14 ديسمبر على مسرح بكر الشدي، ضمن فعاليات موسم الرياض. مسرحية «دولاب أمي» تضم عدداً من النجوم على رأسهم الفنان عبدالله السدحان، والفنانة بدرية طلبة وعدد آخر من النجوم.

ويشهد العمل ايضا مواهب كويتية مستحقة وله مساحة في الابداع وتحقيق الانجازات وهما المخرج محمد جمال الشطي وايضا المؤلفة فلول الفيلكلوي ويأتي هذا العمل المسرحي ايمانا مطلقا من الجهة المنظمة بهما وما سوف يقدمانه مع نجوم المسرحية ومن ضمن المشاركات في المسرحية الفنانة آلاء الهندي. ونشرت الصفحة البوستر الترويجي للمسرحية، وأرفقت بها تعليقاً جاء كالتالي «المسرحية الكوميدية دولاب أمي، بطولة عبدالله السدحان ومجموعة من النجوم على مسرح بكر الشدي.. بوليفارد رياض سيتي».

وتدور أحداثها حول عبدالرزاق الذي يجد خاتماً سحرياً في دولاب والدته بعد أن يتخلى عنه جميع أفراد عائلته بسبب بخله الشديد، تسكن الخاتم ماردة تعود به إلى أسلافه لمعرفة سبب بخلهم المتوارث بينهم في رحلة كوميدية تحوله إلى النقيض من شديد البخل إلى شديد الكرم يبدد ثروته على كل من حوله .

