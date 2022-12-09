النهار Weekend

أعربت الفنانة العنود سعود عن سعادتها بردود الفعل الايجابية على برومو فيلم « حوجن» المقرر عرضه قريباً في دور السينما عقب قيام النجوم المشاركين به بنشره عبر صفحاتهم على منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار أن الفيلم سوف ينال إعجاب الجمهور وشاركت العنود، متابعيها الملصق الدعائي للفيلم ، عبر حسابها الرسمي على «انستغرام» وعلقت: «أنا سعيدة بردود الافعال الجميلة على التتر الاول لفيلم حوجن، وان شاء الله نوعدكم بان العمل بالمجمل راح ينال رضاكم واعجابكم حوجن». والفيلم مستوحى من الرواية الخيالية للكاتب إبراهيم عباس، وهو من إخراج ياسر الياسري وبطولة كوكبة لامعة من النجوم من بينهم براء عالم ونور الخضراء ونايف الظفيري ومحسن منصور. وتسرد رواية «حوجن»، التي تمثّل ظاهرةً فريدةً في الأدب السعودي للكاتب الرائع إبراهيم عبّاس الذي أعاد ترجمتها للغة الإنجليزية بالتعاون مع شريكه ياسر بهجت من خلال دار النشر وأدب الخيال العلمي «يتخيلون» التابعة لهما، قصّة بطلها جني طيب يعيش بين البشر في مدينة جدة الحديثة والذي سيخوض رحلة ومغامرات ملحمية في مواجهة الشر واستعادة حقه، محاولاً الحفاظ على التوازن بين عالمه وحياته بين البشر، وبينما تمضي القصّة في أحداثها، فجأة تنشأ علاقة رومانسية بينه وبين فتاة تدعى سوسن، وهي طالبة شابة تدرس الطب.

