النهار Weekend

كشف الفنان بدر الشعيبي، عن موعد طرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «اعلى نسبة مشاهدة» والتي يقدمها باللهجة المصرية وذلك يوم 15 ديسمبر من الشهر الجاري والأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عبدالعزيز الشافعي وتوزيع توما. «أعلى نسبة مشاهدة»، ضمن أغاني ألبومه الجديد «النسخة الجديدة» والذي طرحه بدر الشعيبي خلال الأيام الماضية، واعتمد على تقديم أغانيه بطريقة «منفردة» كل فترة. وشارك بدر الشعيبي، متابعيه صورة له عبر حسابه الرسمي على «انستغرام»، معلقاً «حبايب روحي اخباركم ايه.. عايز ابلغكم انه تاريخ 15 / 12 هتنزل أغنيتي الجديدة باللهجة المصرية بعنوان اعلى نسبة مشاهدة، من كلمات حبيبي واخويا الشاعر الكبير تامر حسين والملحن الخطير عبدالعزيز الشافعي وتوزيع الكنج توما وماستر الاستاذ امير محروس انتاج حبيبتنا غمزة وتوزيع سوني ميوزيك وهي من ألبومي الجديد بعنوان النسخة الجديدة».

