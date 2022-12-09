النهار Weekend

أقام مركز كتارا لآلة العود جلسة طربية في مقره بالحي الثقافي مواكبة للمونديال العالمي الذي تستضيفه الدوحة بحضور الشيخ حسن آل ثاني والدكتور حسن النعمة والسفير اليمني في قطر والملحن محمد عبدالله المرزوقي المدير التنفيذي لمركز كتارا لآلة العود، كما شارك العازفون عارف جمّن ود مجيد ناظم ومحمد السليطي ورياض بوعلام وفيصل نجم في تقديم معزوفات بالعود مصاحبة بالايقاع وبحضور جمع من المهتمين بالعود.

حيث قدم العازفان عارف جمّن ورياض بوعلام معزوفة خاصة بالمغرب الشقيق احتفالا بتأهله للادوار النهائية في كأس العالم وكذلك قدم مع العازف القطري محمد السليطي معزوفة «يا سمّار».

يذكر ان مركز كتارا لآلة العود بانتظار افتتاحه رسميا في مطلع السنة القادمة وهو مركز يقام في كتارا في مبنى على ضفاف بحر الدوحة وهو مختص بالالة الشرقية الأكثر شهرة وحبا في الشرق الاوسط (العود)، ومن ضمن الانشطة اقامة مهرجانات، ودورات تدريبية للمبتدئين والمحترفين على ايدي اساتذة متخصصين ومن مدارس متعددة كذلك اقامة ندوات متخصصة، وتسجيلات موسيقية احترافية وكذلك صناعة وصيانة الاعواد الى جانب بيع أعواد من مصادر التصنيع المعتمدة مع انشطة أخرى مثل الابحاث والطباعة الخاصة بالشأن الموسيقي.

