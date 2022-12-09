النهار Weekend

أعلن مركز عبدالله السالم الثقافي تنظيم فعاليات ثقافية وتعليمية لشهر ديسمبر الحالي تضم 20 برنامجا ما بين فعاليات وورش عمل في المواضيع التي تهم زوار المركز من صغار وكبار.

وقالت مراقبة المركز وضحى السعيد في بيان صحافي: إن البرامج والفعاليات تتنوع حسب جمهورها، مؤكدة حرص المركز على تلبية جميع رغبات الزائرين الثقافية والتعليمية.

وأوضحت السعيد أن المركز وضع العديد من الفعاليات وورش العمل التي من شأنها تقديم أفضل تجربة تعليمية وثقافية للزوار يحظون بها عند دخولهم للمركز، مبينة أن الدخول لتلك البرامج مجانا عند شراء تذكرة دخول المركز.

ودعت جميع رواد المركز إلى زيارة مواقعه الالكترونية للاطلاع على جميع البرامج والفعاليات، معربة عن ترحيبها باستقبال آرائهم واقتراحاتهم التي تعد محط اهتمام كبير لدى إدارة المركز.

ويتخلل برنامج شهر ديسمبر الحالي فعاليات عدة منها حلقة نقاشية عن تاريخ الفن المفاهيمي وملتقى ديوانية الفلكيين وندوة عن الزلازل الأرضية وورش فن تحقيق المخطوطات وورش عن الخط العربي وأنواع الصخور والبركان وورش علوم وتكنولوجيا وفعاليات أخرى.

