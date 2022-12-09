الجمعة 09 ديسمبر 2022 ,16 جمادى الأولى 1444
رقم العدد:
4329
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
وطن النهار
وطن النهار
إيمانيات
مال وأعمال
مال وأعمال
النهار Weekend
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
وطن النهار
وطن النهار
إيمانيات
مال وأعمال
مال وأعمال
النهار Weekend
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
النهار Weekend
أرسل
إحفظ
إطبع
Pdf
أفراح صفر
أقامت عائلة صفر حفل زفاف نجلهم حسن وليد صفر، وقد شارك في الحضور عدد من الأهل والأصدقاء.
إضافة تعليق جديد
التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية
عرض التعليقات
F
مواقيت الصلاة في الكويت
كاريكاتير
كتّاب اليوم
أ. د. خليفة بهبهاني
المزيد
الأكثر
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقاً
socialmedia views
السعودية والصين توقعان اتفاق شراكة استراتيجية شاملة
أوكرانيا.. عندما يصبح البرد أشد من نيران الحرب
وزير الدفاع: رفع كفاءة وقدرة قواتنا المسلحة
شركات سعودية وصينية وقَّعت 34 اتفاقية استثمارية
ميسي لمواصلة «حلم الأرجنتين» أمام هولندا
بكين: الدول العربية شريك طبيعي بمبادرة «الحزام والطريق»
النشرة الإخبارية
مجلة بريق الدانة
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة