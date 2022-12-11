«إعلان الرياض» يؤكد الالتزام بمبدأ «الصين الواحدة»

عربيات ودوليات

أكد « إعلان الرياض» الصادر عن القمة العربية - الصينية للتعاون والتنمية التي عقدت، الجمعة، في السعودية «التزام الدول العربية الثابت بمبدأ الصين الواحدة، ودعمها لجهود الصين في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها».

وجدد البيان التأكيد أن «تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، ورفض استقلالها بكل أشكاله» وكذلك دعم «الموقف الصيني في ملف هونغ كونغ ودعم جهود الصين لصيانة الأمن القومي وتنمية الديموقراطية واستكمالها في هونغ كونغ في إطار دولة واحدة ونظامان».

وأضاف البيان أن إعلان الرياض يقدر «الجهود المهمة المبذولة لرعاية الأقليات في كلا الجانبين العربي والصيني».

