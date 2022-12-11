الكويت تحتفظ بمنصب أمين عام مجلس التعاون

عربيات ودوليات

جاء في البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والأربعين موافقة المجلس الأعلى على رغبة الكويت بالاحتفاظ بمنصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لفترة ثانية، اعتباراً من انتهاء الفترة الحالية للأمين العام د. نايف فلاح مبارك الحجرف في 31 يناير 2023، على أن يقوم المجلس الوزاري بمتابعة تسمية الكويت لمرشحها الجديد لشغل المنصب، اعتباراً من الأول من فبراير 2023، واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك، معبراً عن تقديره البالغ للجهود الكبيرة والمخلصة والمميزة، التي بذلها د. نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون، الذي ستنتهي فترة عمله في نهاية شهر يناير 2023، وإسهاماته الفعالة في مسيرة العمل المشترك، أثناء فترة عمله.

