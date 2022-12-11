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عربيات ودوليات

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العاهل المغربي: الشراكة تبشر بتعاون مستقبلي واعد


أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس ان العلاقات العربية - الصينية تشهد نهضة كبيرة تبشر بتعاون مستقبلي واعد.
وقال العاهل المغربي، في كلمة ألقاها رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش نيابة عنه أمام القمة العربية - الصينية بالرياض «نثمن حرص الصين ودورها في دعم استقرار المنطقة العربية».
وأضاف: «نحرص على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الصين ونأمل أن يتم رفع عدد السياح بين الصين والدول العربية».
وأضاف: «دعم الصين للقضية الفلسطينية مكسب مهم لحل عادل وشامل، ولا يمكن تجاوز تحديات المنطقة دون الالتزام بمبادئ حسن الجوار والامتناع عن التدخلات في الشؤون الداخلية».


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