العاهل المغربي: الشراكة تبشر بتعاون مستقبلي واعد

عربيات ودوليات

أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس ان العلاقات العربية - الصينية تشهد نهضة كبيرة تبشر بتعاون مستقبلي واعد.

وقال العاهل المغربي، في كلمة ألقاها رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش نيابة عنه أمام القمة العربية - الصينية بالرياض «نثمن حرص الصين ودورها في دعم استقرار المنطقة العربية».

وأضاف: «نحرص على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الصين ونأمل أن يتم رفع عدد السياح بين الصين والدول العربية».

وأضاف: «دعم الصين للقضية الفلسطينية مكسب مهم لحل عادل وشامل، ولا يمكن تجاوز تحديات المنطقة دون الالتزام بمبادئ حسن الجوار والامتناع عن التدخلات في الشؤون الداخلية».

