السعودية: أمن المنطقة مرهون بعلاقات جيدة مع إيران

عربيات ودوليات

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان: إن أمن المنطقة مرهون بإقامة علاقات خليجية إيرانية جيدة، معرباً عن رغبة المملكة ودول الخليج في تحسين العلاقات مع طهران.

جاء ذلك في تصريحات صحافية أدلى بها الوزير السعودي، عقب انعقاد القمة العربية - الصينية في العاصمة السعودية الرياض، مساء الجمعة. ونقلت قناة «الإخبارية» الرسمية عن الأمير فيصل بن فرحان أن إيران «جزء من المنطقة وجارة»، وأن المملكة ستواصل مد اليد لها؛ سعياً إلى علاقة إيجابية تخدم استقرار المنطقة.

وأضاف: «إيران جزء من المنطقة في النهاية، ولا مجال للاستقرار إلا بعلاقة جيدة بينها وبين الرياض ودول الخليج ودول المنطقة الأخرى، وسوف نستمر في مد اليد إلى جيراننا وإيران؛ سعياً لإيجاد سبيل لهذه العلاقة الإيجابية».

وتابع: «نسمع من وقت لآخر تصريحات إيجابية منهم (إيران)، ونتمنى أن نستطيع أن نترجمها جميعاً إلى علاقة حقيقية إيجابية، تخدم ليس فقط استقرار المنطقة، ولكن تخدم رفاه شعوبنا جميعاً».

وأكد أن التوصل إلى علاقات إيجابية مع إيران «أمر متاح، لكنه يتطلب إيجابية وجدية من كل الأطراف»، مضيفاً: «نرحب بكافة الأطراف التي تسعى إلى تسخير الأجواء المناسبة لذلك». وشهدت العاصمة الرياض، أول من أمس الجمعة، انعقاد ثلاث قمم مع الصين بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وأعرب البيان الختامي للقمة الخليجية الـ43 عن استعداد دول الخليج للتعاون بشأن الملف النووي الإيراني، ودعا طهران لعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية.

