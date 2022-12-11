قمة الخليج والصين.. مجلس استثمار مشترك

عربيات ودوليات

الرياض- الوكالات: أعلن البيان الختامي للقمة الخليجية - الصينية اتفاق القادة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون والصين، ودفعها نحو آفاق جديدة في مختلف المجالات، واعتماد خطة العمل المشترك للفترة القادمة (2023-2027) لتحقيق ذلك. وعقدت، الجمعة، أعمال القمة الخليجية الصينية، بعد انعقاد أعمال القمة الـ43 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي على مستوى القادة، في مركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات بالعاصمة الرياض.

ووجّه القادة في البيان باستمرار الحوار الاستراتيجي بين الجانبين على جميع المستويات، ودفع بناء علاقات التعاون في تطوير مصادر وتقنيات الطاقة النظيفة، ومساعدة الدول الأكثر احتياجاً، والمساهمة في تلبية حاجاتها الإنسانية. وأكد القادة أهمية الدعم المتبادل، حيث تدعم الصين جهود دول المجلس لصيانة سيادتها ووحدة أراضيها والحفاظ على أمنها واستقرارها، وتحقيق التنمية المتكاملة، كما تدعم دول المجلس جهود الصين لتنمية اقتصادها وصيانة سيادتها وسلامة أراضيها، والالتزام بمبدأ الصين الواحدة.

وأشاد القادة بنجاح دولة قطر في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، مستنكرين الحملات الإعلامية المغرضة الموجهة ضد دولة قطر. وعبروا في البيان عن عزمهم على تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف، ومنع التمويل والتسليح والتجنيد للجماعات الإرهابية من جميع الأفراد والكيانات، والتصدي لجميع الأنشطة المهددة لأمن المنطقة واستقرارها، وتضافر كافة الجهود لتحقيق السلام في جميع أنحاء العالم. وأكد القادة في البيان ضرورة دعم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الخليج، وضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، حفاظاً على الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً، وأكدوا دعوة إيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكد الجانبان ضرورة أن تقوم العلاقات بين دول الخليج العربية وإيران على اتباع مبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام استقلال الدول وسيادتها وسلامة أراضيها، وحل الخلافات بالطرق السلمية. وأكد القادة أهمية الحوار الشامل بمشاركة دول المنطقة لمعالجة الملف النووي الإيراني، والأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار، ودعم مبادرة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى. وجدد البيان تأكيد دول الخليج لضرورة التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

كما أكد القادة في البيان دعم مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، معبرين عن أملهم في التوصل إلى حل سياسي.

