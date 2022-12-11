مارتينيز: لعبنا من أجل 45 مليوناً

دوليه

ذكر إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى الأرجنتين في تصريح صحافي: «نحن في نصف النهائي، لأننا نملك الشغف والقلب. نحن متحمسون كما الشعب تماما، لعبنا من أجل 45 مليون شخص». وأضاف: «كانت مباراة خادعة وصعبة وحسب ما أظن سيطرنا عليها وتقدمنا بهدفين، لكن رأينا أنهم عادوا بكرة رأسية... بعد ذلك انقلبت كل المقاييس والحكم كان يمنحهم كل الركلات خلال 10 دقائق، فسجلوا من ركلة حرة... لا نريد رؤية هذا الحكم مجددا». وعن الركلات الترجيحية، علق: «سمعت المدرب الهولندي لويس فان غال يقول إن لديه أفضلية في ركلات الجزاء، وسوف نفوز. أظن أنه يجب ألا يتحدث كثيرا ويغلق فمه». وعن مواجهة كرواتيا في نصف النهائي، أتم: «كرواتيا صعبة، كل المباريات صعبة».

