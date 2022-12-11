ديباي: كانت معركة

دوليه

أعرب ممفيس ديباي، نجم منتخب هولندا، عن بالغ حزنه لخروج الطواحين من المونديال، بعد الخسارة أمام الأرجنتين في ربع النهائي بركلات الترجيح.

وقال ديباي»: «كانت مباراة صعبة مثل المعركة.. كنا متأخرين بهدفين، لم نكن نصدق، وسجلنا هدفين رائعين أحدهما في آخر ثانية.. نشعر بالحزن لأننا خسرنا بركلات الترجيح في النهاية». وأضاف: «ميسي بالنسبة لي هو أفضل لاعب في العالم، لا يمكن إيقافه.. إنه أسطورة، وأتمنى له التوفيق في البطولة.. لقد لعبوا مباراة قوية، لكننا أيضًا قدمنا لقاءً كبيرًا». وواصل: «بالطبع أرغب في البكاء.. هذه هي كرة القدم التي نلعبها بقلوبنا، أنت تضحي بالكثير كلاعب كرة قدم.. الأمر ليس مجرد مباراة، وإنما هو إعداد وتجهيز يأخذ وقتا طويلا، وأهداف تسعى لتحقيقها». وتابع: «دموع لاعب الكرة تكون قوية.. كانت هناك مشاعر كثيرة في غرفة الملابس، لكن علينا أن نكون فخورين، وهذا ما قلناه بعضنا لبعض». وأردف ديباي: «لدينا قائمة جيدة من اللاعبين، ونحن بلد صغير.. رأيتم اليوم الملعب كان أبيض وأزرق (لونا علم الأرجنتين)، لكننا دائمًا نذهب بعيدًا ولدينا مواهب كثيرة، والمستقبل سيكون أفضل».

