ميسي: سنكون حذرين أمام كرواتيا

دوليه

علق ليونيل ميسي، نجم الأرجنتين، على تأهل منتخب بلاده إلى نصف النهائي، بعد مباراة ماراثونية أمام هولندا. ونجح راقصو التانغو في التفوق على الطواحين بركلات الترجيح (4-3)، أول من امس، في الدور ثمن النهائي، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

وقال ميسي، في تصريحات على الحساب الرسمي لمنتخب الأرجنتين، على موقع التدوين العالمي «تويتر»: «نحن نستمتع بهذه اللحظات، تمامًا مثل الجمهور المتواجد هنا أو في الأرجنتين.. إن الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى أمر مذهل». وأضاف ميسي: «منذ البداية قلنا إن دييغو مارادونا يراقبنا، إنه يحفزنا من السماء».

وتابع: «هناك الكثير من الفرح والكثير من السعادة.. لم يكن الأمر يتعلق بخوض أشواط إضافية أو ركلات ترجيح، كان علينا أن نعاني.. لكننا نجحنا، وهذا شيء مثير للإعجاب». وحول قوة المنتخب الكرواتي، قال ميسي: «كرواتيا أظهرت أنها فريق رائع.. يجب الحذر لأن في بعض الأحيان كانوا متساوين مع البرازيل في المباراة.. إن هذا الفريق يعمل مع المدرب نفسه لفترة طويلة، وهم يعرفون بعضهم بعض جيداً». واختتم البرغوث تصريحاته قائلاً: «نحن نستمتع بالناس كثيرًا، ونسير خطوة بخطوة.. نحن سعداء جدًا بما حققناه حتى الآن».

