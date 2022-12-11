دوليه

أعرب فيرجل فان دايك، صخرة دفاع منتخب هولندا، عن حزنه الشديد لخسارة فريقه أمام الأرجنتين (4-3) بركلات الترجيح. وقال فان دايك : «أشعر بإحباط كبير بعد الخروج من المونديال، عدنا في آخر ربع ساعة من اللقاء، ثم لعبنا الوقت الإضافي وركلات الجزاء، فخور بكل لاعب في القائمة والجهاز الفني والطبي والإداري، للأسف لم نحقق هدفنا». وأضاف: «لا أعرف ما قاله فان غال للاعبين لأني كنت أجري كشف المنشطات، حزين جدًا من الخسارة لكن هذه هي الحياة». وتابع: «فيخهورست سجل هدفه الثاني بطريقة تدربنا عليها كثيرًا، ونفذناه بكفاءة في الدقائق الأخيرة، بينما كان الحكم يستعد لإنهاء المباراة». وواصل: «حارس الأرجنتين (إيميليانو مارتينيز) تصدى لركلة الجزاء بكفاءة، وهذا أمر سيئ بالنسبة لي، حزين لذلك لكن هذا يحدث في الحياة أحيانًا، علينا التفكير في الأمور الإيجابية.. علينا التركيز في تصفيات أمم أوروبا، ودوري الأمم الأوروبية في الصيف». وواصل مدافع ليفربول: «خسرنا بركلات الترجيح، هذا الفريق صعب، فعلنا الكثير، وحارسهم أنقذ ركلتي ترجيح بشكل رائع.. تدربنا على ركلات الترجيح كثيرًا وكنا نثق بأنفسنا، لكن التدريب يختلف عن التسديد أمام 80 ألف مشجع، وضد حارس لا نواجهه في التدريب». وعن المنتخب الذي يتمنى أن بفوز بكأس العالم بعد خروج هولندا، قال فان دايك: «لا أعرف، لا أتابع مباريات كأس العالم». واختتم تصريحاته قائلاً: «أنا إيجابي فيما يتعلق بالمستقبل، ويجب عدم التفكير في بعض الأمور حاليًا، علينا أن نغير من مشاعرنا في الأيام المقبلة». مولينا: قدمنا كل ما لدينا أبدى ناهويل مولينا، لاعب منتخب الأرجنتين سعادته البالغة بفوز فريقه على حساب هولندا، في مباراة ربع النهائي بركلات الترجيح (4-3). وقال مولينا: «سعيد بتحقيق الفوز على حساب هولندا، كانت مباراة صعبة، قدمنا كل ما لدينا، وبذلنا أقصى جهد، وكنا الطرف الأفضل». وأضاف: «لم أكن أتوقع انتهاء المباراة بركلات الترجيح لكننا كنا مستعدين جيدا، اللحظة الأصعب في المباراة كانت وقت تسجيل هولندا الهدف الثاني، لكننا تداركنا الموقف وكنا قريبين من التسجيل في الوقت الإضافي». وكان منتخب الأرجنتين تعادل مع هولندا (2-2) في الوقت الأصلي للمباراة، ليحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين، ثم ركلات جزاء. ومن المقرر أن يواجه منتخب التانغو نظيره الكرواتي في نصف نهائي المونديال، بعد غد، بعدما أقصى الأخير منتخب البرازيل بركلات الترجيح أيضا (4-2)، بعد انتهاء وقتي المباراة الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).