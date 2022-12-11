سكالوني: خضنا المباراة من أجل الفوز

دوليه

أكد ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، أن فريقه لديه روح جماعية، بعد الفوز على هولندا بركلات الترجيح (4-3)، بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي (2-2)، في ربع نهائي المونديال. وقال سكالوني، في المؤتمر الصحافي، عقب نهاية المباراة، إنهم خاضوا المباراة من أجل الحسم في الوقت الأصلي، ولم يكونوا يأملون بالوصول إلى ركلات الترجيح. وشدد على أنه كان يعرف أنه سيسيطر على الأشواط الإضافية، لكنه تفاجأ من تغيير المنتخب الهولندي لطريقة لعبه بعدم اعتماده على الكرات الطويلة؛ حيث لم يستطع تسجيل الأهداف، وتم الاحتكام لركلات الترجيح. وأبدى سكالوني، سعادته برغبة كل اللاعبين في التسديد، مشيرا إلى أن الجميع بادر وأبدى استعداده لتسديد ركلات الترجيح. وعن مواجهة كرواتيا، بعد غد في نصف نهائي المونديال، أكد بأنه ستكون قوية وصعبة للغاية.