نوبرت: شعور صعب

دوليه

قال أندريس نوبرت حارس مرمى منتخب هولندا بعد خروج الطواحين من دور ربع النهائي: «انه شعور صعب لأننا كنا نريد التأهل للمرحلة التالية، استقبلنا هدفين ثم تعادلنا، فخور باللاعبين والجهاز الفني وكل الهولنديين الذين وثقوا بنا». وأضاف: «الجمهور في الملعب كان رائعا، لديهم روح قتالية.. المباراة كانت عنيفة في الشوط الثاني، أحب ذلك، ونحن لعبنا بشكل قوي أيضا أكثر من الشوط الأول».

وأكمل: «أقول كما قلت من قبل، ميسي إنسان مثل أي إنسان ولكن يجب عليك أن تشاهده، هذا رأيي، ميسي هذا لاعب لا يصدق، وهو الأفضل في العالم وقد أظهر ذلك، ليونيل قادر على الفوز بكأس العالم». وعما إذا كان منتخب هولندا غير محظوظ بمواجهة الأرجنتين في ربع النهائي، قال نوبرت: «لا يمكنني قول ذلك، لأننا قبل المباراة كنا نثق بأننا سنفوز، تأخرنا بهدفين وعدنا بعدما قاتلنا في الملعب، وخسرنا بركلات الترجيح، كانت لدينا إمكانية الفوز، وكنا سيئين الحظ للخسارة بركلات الترجيح». واختتم تصريحاته قائلا: «فخور بالركلة الحرة التي سجلنا منها لأننا تدربنا عليها كثيرا، ونفذناها بشكل رائع، سجلنا هدفين بشكل مميز».

