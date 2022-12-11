سوسا: لعبنا بكفاح

دوليه

قال بورنا سوسا، ظهير أيسر المنتخب الكرواتي، إن مواجهة البرازيل كانت مليئة بمشاعر متباينة، مؤكدا أن فريقه استحق التأهل إلى دور الأربعة. وفازت كرواتيا على البرازيل بضربات الترجيح، أول من أمس، بعد انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل (1-1). وأضاف سوسا: «المنتخب البرازيلي أحد أفضل فرق العالم، لكن الحقيقة أننا كنا على قدر المواجهة، ونجحنا في إغلاق المساحات والقتال بشكل كبير، ولعبنا بكفاح حتى النهاية». وأردف: «بالطبع حالفنا التوفيق في ضربات الترجيح، لكن في النهاية نحن سعداء بما فعلناه وتأهلنا إلى نصف النهائي». وتابع: «لا نملك 25 لاعبا في ريال مدريد وبرشلونة، لكننا نملك الروح القتالية والتحدي والكفاح كمجموعة واحدة.. الجيل الحالي أغلبه جديد ولم يشارك في كأس العالم 2018، إلا أنه يملك نفس السمات والكفاح». وأكد سوسا أن «لوكا مودريتش قائد رائع داخل الملعب، ويعطي خبراته لمصلحة المجموعة بشكل واضح». واعتبر أن خوض 120 دقيقة أمام اليابان ثم البرازيل «يؤثر على أي فريق من الناحية البدنية، لكن يجب التعامل باحترافية والحصول في قسط كاف من الراحة والنوم، ثم الإعداد بقوة بعد الخضوع للاستشفاء اللازم». وأبرز أن الحارس دومينيك ليفاكوفيتش لعب دورا كبيرا في تأهل المنتخب الكرواتي، بفضل تصدياته في الوقت الأصلي وركلات الترجيح.

