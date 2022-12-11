رونالدو: أتفهم ردة فعل نيمار

دوليه

عبر الأسطورة البرازيلية رونالدو الظاهرة، عن حزنه بعد خسارة منتخب بلاده، أمام كرواتيا في الدور ربع النهائي. وفشل السليساو في الوصول إلى مرحلة نصف النهائي، بعد السقوط أمام المنتخب الأوروبي بركلات الترجيح (4-2)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1). وقال رونالدو: «كانت لدي ثقة كبيرة في الفوز، ليس في مباراة اليوم أمام كرواتيا فقط بل باللقب، لا أعلم كيف سارت الأمور بهذا الشكل». وتابع: «ارتفع مستوى المنتخبات الأوربية بشكل ملحوظ، منذ آخر نسخة للمونديال حصلت عليها في 2002». وأضاف: «20 عاماً كانت مريرة للغاية، توجت إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا بالمونديال على التوالي، وكانت لدينا فرصة هذا العام لكسر الاحتكار، كنا مرشحين بقوة». واختتم رونالدو حديثه قائلاً: «أتفهم ردة فعل نيمار بعد الخسارة، لقد حاول قدر المستطاع صناعة التاريخ، وضغط على نفسه جسدياً، لقد عانى كثيراً مؤخراً من الإصابات».

