نيمار .. أسير الإصابات وخيبات الأمل

دوليه

ابتعد العرش مرة أخرى عن النجم البرازيلي نيمار الذي لطالما عُرف عنه أنه وريث بيليه أو روماريو أو رونالدو أو رونالدينيو، غير أنّ الاخفاق كان نصيب «ني» مرّة أخرى في مونديال قطر، بعدما تعرّضت أحلامه بمعانقة الكأس المرموقة وبالاقتراب من جائزة الكرة الذهبية إلى ضربة كبيرة إثر الخسارة أمام كرواتيا بركلات الترجيح أول من أمس في ربع النهائي.

وبدأ نيمار مسيرته في كرة القدم في ساو باولو مع نادي سانتوس، على غرار الأيقونة بيليه، واعتُبر منذ فترة طويلة خليفة لـ«الملك» واللاعب القادر على منح البرازيل نجمة عالمية سادسة، بعد 20 عاماً من تتويج «أوريفيردي» للمرة الأخيرة في 2002.

إلا أنّ مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي (30 عاماً)، المراوغ المهاري الممتلك لجينات الفوتسال وايقونة التسويق العالمي، تعثر مرة أخرى في اسوأ الأوقات، رغم منحه التقدّم للبرازيل في الوقت الإضافي، وبات اسير الإصابات وخيبات الأمل.

وكأس العالم 2014 اصيب في العمود الفقري في الظهر، والتي كان من الممكن أن تصيبه بشلل نصفي، قبل الإذلال الذي لحق بمنتخب بلاده في ظل غيابه بعد الخسارة المدوية في نصف النهائي على أرضهم أمام ألمانيا (1-7). وفي كأس العالم 2018 كان الخروج مدوياً من الدور ربع النهائي امام بلجيكا (1-2) والسخرية العالمية لميل البرازيلي صاحب الرقم 10 للتدحرج على الأرض عند أدنى احتكاك. وأخيراً، انتهى مونديال 2022 بفشل جديد، بعدما استهله نيمار بشكل صعب: التواء في الكاحل في المباراة الأولى، وسباق مع الزمن للشفاء. غاب عن مباراتين ثم خاض مباراة كوريا الجنوبية في ثمن النهائي وسجّل. وفي مواجهة كرواتيا أول من أمس، افتتح التسجيل معادلاً الرقم القياسي لعدد الأهداف مع البرازيل المسجّل باسم الاسطورة بيليه (77)، لكن كرواتيا عادلت وانتصرت بركلات الترجيح.

وبعد وصفه بالغرور قبل البطولة لنشره شعار النبالة البرازيلية تعلوه نجمة سادسة افتراضية، فإن نيمار وهو اب لطفل يدعى لوكا (11 عاماً) وقع مرة أخرى تحت الضغط. وإضافة الى ذلك، تعرّضت صورة نيمار في البرازيل لتشوّه قد لا يستطيع ازالته سريعا. إذ لاقى دعمه للرئيس اليميني المتطرف المنتهية ولايته جايير بولسونارو سخط قسم كبير من الرأي العام البرازيلي. ونيمار الذي حقّق نجاحات في حقبته مع برشلونة الاسباني (2013-2017)، الامر الذي افسح المجال له لينتقل بصفقة خيالية الى نادي العاصمة الفرنسية، غالباً ما يُصاب في مباريات حاسمة فضلا عن دخوله في خلافات مع كيليان مبابي من اجل هوية «منفذ» ركلات الجزاء. ورغم أن نيمار سبق ان توّج بألقاب عدّة بما فيها دوري أبطال أوروبا (2015) وعدد من الألقاب المحلية في إسبانيا وفرنسا، فإن المهاجم المولود في موجي داس كروزيس، بالقرب من ساو باولو، لم يفز أبداً بالكرة الذهبية التي بدت عصية عليه، ولا جائزة دولية كبيرة، ولم تشكّل الميدالية الذهبية الأولمبية (2016) أو كأس القارات (2013) تعويضا كافيا.

هل سنرى نيمار في قميص البرازيل في مونديال 2026 في كندا والولايات المتحدة والمكسيك؟ حتى اشد المعجبين به ليسوا على يقين من ذلك.

