نيمار: إنه وقت البكاء

دوليه

سيطرت الصدمة على نيمار دا سيلفا، نجم البرازيل، عقب الخروج المدوي من ربع نهائي كأس العالم ، بالخسارة أمام كرواتيا بركلات الترجيح بعد التعادل (1-1) في الوقت الإضافي. وقال نيمار، خلال تصريحات نقلها موقع «توتو ميركاتو» الإيطالي: «إنه كابوس، لا أصدق ما حدث.. هذه الهزيمة ستؤلمنا لفترة طويلة، لذا أنا حزين للغاية». وأضاف صاحب هدف السامبا في المباراة: «أود شكر الجماهير البرازيلية على دعمها.. لسوء الحظ، لم نتمكن من جعل أحلامنا حقيقة، لكن هذا جزء من كرة القدم.. الآن حان وقت العودة إلى المنزل والبكاء والمعاناة بعد هذه الهزيمة».

وكان من المقرر أن ينفذ نجم باريس سان جرمان ركلة الترجيح الخامسة للبرازيل، لكن كرواتيا حسمت المباراة قبلها. وعن ذلك قال نيمار إن النتيجة لم تكن ستتغير كثيراً، لو كان ترتيب المنفذين مختلفاً.

وضربت كرواتيا بهذا الانتصار موعدا ناريا في نصف النهائي مع الأرجنتين، التي تجاوزت هولندا بضربات الترجيح أيضا، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (2-2).

