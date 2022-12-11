ليفاكوفيتش خطف الأضواء

دوليه

كان الجميع ينتظر أن يكون لوكا مودريتش النجم المطلق للمنتخب الكرواتي في المونديال مع التشكيك بقدرته على حمل وصيف 2018 على كتفيه بسبب تقدمه في العمر، فجاءت المساندة من حارس المرمى المغمور الى حد كبير دومينيك ليفاكوفيتش الذي خطف الأضواء من الجميع.

وبعد مشوار «هادئ» الى حد كبير في دور المجموعات حيث تأهل رجال المدرب زلاتكو داليتش في المركز الثاني ضمن منافسات المجموعة السادسة خلف المغرب بتعادلين وانتصار، جاء دور ليفاكوفيتش ليفرض نفسه بطلاً في الدور ثمن النهائي حين فطر قلوب اليابانيين في ركلات الترجيح.

وصد ابن الـ27 عاماً ثلاث ركلات ترجيحية للمنتخب الآسيوي الذي سطر إنجازين في دور المجموعات بفوزه على البطلين السابقين المنتخبين الألماني والإسباني بنتيجة واحدة 2-1، وحرمه من بلوغ ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه. ووقعت كرواتيا «الهَرِمة» بلاعبيها المتقدمين بالعمر مع البرازيل في ربع النهائي، فرأى كثر أنها مباراة في متناول نيمار ورفاقه.

لكن لاعبي داليتش عرفوا كيف يتعاملون مع الضغط ونجحوا في جر «سيليساو» الى ركلات الترجيح، مانحين حارس دينامو زغرب فرصة جديدة للعب دور البطل، فكان على الموعد منذ الركلة الترجيحية الأولى التي نفذها نجم ريال مدريد الإسباني رودريغو.

هذه الركلة الترجيحية الضائعة تركت أثرها الكبير في لاعبي المدرب تيتي، موازاة مع نجاح الكروات في تنفيذ ركلاتهم الترجيحية الأربع الأولى، فوصل قلب دفاع باريس سان جرمان ماركينيوس وهو تحت ضغط كبير إدراكاً منه بأن عليه التسجيل وإلا فسينتهي الحلم بلقب أول منذ 2002 وسادس في تاريخ العملاق الأميركي الجنوبي.

لكن الرهبة التي خلفّها ليفاكوفيتش بدت جلية تماماً على عيني المدافع البرازيلي الذي حطم آمال بلاده بمواصلة الحلم بعدما سدد في القائم الأيسر، مطلقاً فرحة كرواتية مجنونة، فيما غرق زملاؤه والجماهير البرازيلي بالدموع، إدراكاً منهم بأن عليهم الانتظار أربعة أعوام أخرى لاختبار حظهم مجدداً.

واستحق ليفاكوفيتش تماماً جائزة أفضل لاعب في المباراة، ولدى سؤاله عن القوة الذهنية لفريقه الذي خرج منتصراً عبر الركلات الترجيحية للمباراة الثانية توالياً، قائلاً: «أولاً، نحن فريق يتمتع بالخبرة ونشأنا كمقاتلين. لا نبخل بأي جهد. نحن نقدم أفضل ما لدينا وهذه هي الوصفة من أجل النجاح». وتابع: «أشكر المشجعين الكروات الحاضرين هذه الليلة. لقد ساندونا طيلة المباراة».

وتابع: «الآن، سنتعامل مع كل مباراة على حدة، وسنرى الى أين سيوصلنا ذلك».

