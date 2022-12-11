دياز يغيب 3 أشهر

دوليه

تلقى الجهاز الفني لليفربول، بقيادة الألماني يورغن كلوب، ضربة قوية عقب عقب انتكاسة لويس دياز، نجم الريدز، الصادمة بشأن إصابته. وأصيب الجناح الكولومبي في ركبته خلال الهزيمة (2-3) أمام آرسنال في أكتوبر الماضي، وكان في طريقه للتعافي والعودة إلى المباريات. ووفقًا لشبكة «ليفربول إيكو»، فإن دياز شعر بعدم راحة في ركبته عقب العودة للتدريبات في قلعة آنفيلد خلال الأيام الماضية. وأشارت الشبكة إلى أن النجم الكولومبي خضع للمزيد من الاختبارات على موضع الإصابة، والتي أكدت حاجته لجراحة عاجلة في الركبة. وكشفت أن دياز لن يعود إلى خوض المباريات مع ليفربول قبل شهر مارس المقبل. يذكر أن ليفربول سيواجه ليون وميلان وديًا، استعدادًا لاستئناف الدوري الإنكليزي الممتاز عقب انتهاء كأس العالم 2022 بعد 6 أيام.

