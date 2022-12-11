انتهاء موسم نوير

دوليه

أعلن حارس مرمى منتخب المانيا وبايرن ميونيخ مانويل نوير انتهاء موسمه الحالي، عقب تعرض لإصابة مفاجئة أثناء ممارسته رياضة التزلج خلال عطلته الخاصة. ونشر نوير صورة على حسابه في إنستغرام وهو على الفراش واضعا قدمه في جبيرة وكتب «مرحبا يا شباب.. ماذا يمكنني أن أقول، كان من الممكن أن تكون نهاية العام أحسن من ذلك بالتأكيد». وأضاف: «بينما كنت أحاول الاسترخاء عن طريق جولات التزلج، عانيت من كسر اسفل الفخذ وأجريت جراحة بالأمس سارت بشكل جيد. شكرا جزيلا للأطباء». واختتم الحارس الألماني: «رغم أن ذلك مؤلم ، لكني علمت أن الموسم الحالي قد انتهى بالنسبة لي.. اعتنوا بأنفسكم». يذكر أن نوير البالغ من العمر (36 عاما قال بعد خروج المانيا المبكر من المونديال إنه سيستبعد الاعتزال الدولي اذا استدعي للمنتخب وقدم أداء جيدا. ويعد نوير أول حارس ألماني يشارك بشكل أساسي في 4 بطولات لكأس العالم، وهو أكثر حارس مشاركة في المونديال برصيد 19 مباراة يشار إلى أن ألمانيا تأهلت تلقائيا لبطولة أوروبا 2024، بصفتها البلد المستضيف.

