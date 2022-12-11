أوزيل: الإعلام يريد تشويه صورة رونالدو

دوليه

وصف النجم الألماني السابق مسعود أوزيل، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بواحد من أفضل الرياضيين في التاريخ، مشيراً إلى أنه يرى أن زميله السابق في ريال مدريد الإسباني، لا يحظى بالاحترام الكافي في أواخر مسيرته.

وكتب أوزيل عبر حسابه الرسمي على تويتر: «لا أفهم حقاً لماذا تتعامل الصحافة بهذا الشكل السلبي دائماً مع رونالدو». وأضاف: «وسائل الاعلام تسعى لجذب المشاهدات والمحللين الذين ليست لديهم مسيرة، أو تاريخ يرغبون في جذب الانتباه باسمه الكبير ويحاولون تشويه صورته». وتابع: «سيدخل عامه الـ38 قريباً، إذن ما المفاجأة في عدم قدرته على تسجيل 50 هدفاً في الموسم، كل مشجع يجب أن يكون سعيداً لرؤيته يلعب على أعلى مستوى كروي لمدة 20 عاماً».

واختتم: «لا أعتقد أن أي أحد من الجيل الجديد سيكون قادراً على معادلة أرقامه مجدداً، سيظل إلى الأبد صاحب أسلوب خاص، الجميع يجب أن يظهر المزيد من الاحترام لواحد من أفضل الرياضيين في التاريخ».

