تين هاغ: لا يمكن قبول ما فعله رونالدو

دوليه

علق الهولندي إريك تين هاغ، مدرب مان يونايتد، على رحيل كريستيانو رونالدو عن الشياطين الحمر. وكان مان يونايتد فسخ عقد رونالدو بالتراضي قبل أسابيع عدة، عقب إجراء الدون حواراً تلفزيونياً هاجم خلاله إدارة النادي والجهازين الفنيين السابق والحالي.

وقال تين هاغ، في تصريح أبرزه فابريزيز رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التدوين العالمي «تويتر»: «كان واضحًا تمامًا بعد المقابلة التلفزيونية أن رونالدو مجبر على المغادرة، لم نكن في حاجة لمناقشة الأمر.. لا يمكك قبول ما فعله».

وأضاف: «عندما يكون رونالدو في حالة جيدة، يكون لاعبًا جيدًا ويستطيع مساعدتنا في تحقيق الأهداف التي نسعى لتحقيقها.. هذا واضح، لكنه لم يكن في حالة جيدة».

وتابع: «منذ اللحظة الأولى كنت أريد أن يبقى، وحتى الآن، لكنه أراد المغادرة، إلا أنه لم يخبرني بأي شيء قبل المقابلة التلفزيونية». واختتم تين هاغ تصريحاته، قائلاً: «في الصيف قال لي كريستيانو (سأخبرك بعد 7 أيام إذا كنت أريد البقاء في مان يونايتد).. ثم عاد وقال: (أريد البقاء)». ولم يلعب رونالدو دورًا أساسيًا في تشكيلة تين هاغ منذ بداية الموسم الحالي، حيث كان يفضل المدرب ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال عليه لقيادة الهجوم.

