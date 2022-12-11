الحذاء الذهبي لمن سيكون؟

دوليه

وصلت بطولة كأس العالم لمراحل خروج المغلوب، ومن بين كبرى الجوائز التي يتنافس عليها اللاعبون هي جائزة الحذاء الذهبي، والتي تُمنح للاعب صاحب أكبر عدد من الأهداف بالبطولة.

ويتم اللجوء لعدد التمريرات الحاسمة للاعب في حال التعادل بين أكثر من لاعب واحد في عدد الأهداف المسجلة، وإذا استمر التعادل في كلتا الحالتين، فسيتم تحديد الفائز من خلال من لعب أقل عدد من الدقائق.

وحصل هاري كين قائد إنكلترا على الجائزة في كأس العالم بروسيا 2018 حيث سجل ستة أهداف وقاد فريقه إلى قبل النهائي. وفيما يلي نظرة عامة على المتنافسين في السباق على صدارة الهدافين: سجل كيليان مبابي اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً في مرمى أستراليا في المباراة الافتتاحية لفريقه في المجموعة الرابعة وهز شباك الدنمارك بهدفين في الشوط الثاني لتحجز فرنسا مكانها في مراحل خروج المغلوب. وفشل تميمة حظ المنتخب الفرنسي في هز الشباك لتحقق تونس مفاجأة كبيرة بتغلبها على حاملة اللقب في آخر مباريات المجموعة الرابعة. وأضاف هدفين إلى تلك الحصيلة في انتصار منتخب بلاده 3-1 على بولندا في دور الـ16.

من جانبه، تمتع راشفورد مهاجم منتخب إنكلترا ببداية رائعة لمشواره في المونديال. وكان مكان راشفورد في التشكيلة غير محسوم قبل بضعة أشهر بسبب تراجع في المستوى ومشكلة في اللياقة البدنية، لكن مهاجم مان يونايتد ارتقى إلى مستوى المنافسة على الحذاء الذهبي بعد أن سجل هدفين في فوز إنكلترا على منتخب ويلز بقيادة غاريث بيل.

وظهر زملاء راشفورد في الفريق فيل فودن وجاك غريليش (كلاهما من مانشستر سيتي) بوكايو ساكا (آرسنال) رحيم سترلينغ (تشيلسي) جود بلينغهام (بروسيا دورتموند) أيضاً ضمن قائمة الهدافين خلال دور المجموعات.

وبدأ راشفورد من على مقاعد البدلاء في المباراة التي فازت فيها إنكلترا على السنغال 3-0 في دور الـ16، وشارك في الدقيقة 65 بديلاً لساكا لكنه فشل في التسجيل، وهدف ساكا في مرمى السنغال جعله يتساوى مع راشفورد بثلاثة أهداف لكل منهما في البطولة.

ويشارك النجم الأرجنتيني الكبير ليونيل ميسي فيما قال إنها آخر نسخة لنهائيات كأس العالم يلعب فيها، وافتتح اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً مشواره في قطر بتسجيله من ركلة جزاء في الخسارة المفاجئة أمام السعودية ضمن المجموعة الثالثة، قبل أن يسجل ويساعد إنزو فرنانديز في تحقيق انتصار على المكسيك في مباراة مشحون. وسجل ميسي أيضاً في فوز الأرجنتين 2-1 على أستراليا في دور الـ16، ليضع فريقه في المقدمة بعد 35 دقيقة من تسديدة منخفضة أودعها الشباك بهدوء ليسجل هدفه الدولي رقم 94. كما أسهم في صنع هدف وهز الشباك في فوز الأرجنتين بدور الثمانية على هولندا. يتمتع الفائز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات بمسيرة حافلة بالألقاب على مستوى الأندية، ويأمل معجبوه في جميع أنحاء العالم أن يتمكن أخيراً من المساعدة في حصد كأس العالم لبلاده هذه المرة.

ويتطلع البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنافس اللدود لميسي، للحصول على الحذاء الذهبي بعد أن أصبح أول لاعب يسجل في خمس نسخ لكأس العالم عندما هز شباك غانا في المباراة الافتتاحية لفريقه ضمن المجموعة الثامنة.

وخيم الجدل الدائر حول رونالدو ورحيله بشكل صاخب عن مان يونايتد إلى حد ما على مسيرة البرتغال في نهائيات المونديال. لكن زميله السابق بالنادي برونو فرنانديز والبالغ من العمر 28 عاماً خرج من ظل رونالدو بتسجيله هدفين في مرمى أوروغواي بعد أن هيأ هدفين في فوز البرتغال 3-2 على غانا. وأخفق فرنانديز في التسجيل في فوز البرتغال الكبير 6-1 على سويسرا في دور الـ16 لكن غونسالو راموس زميله في الفريق سجل ثلاثية.

