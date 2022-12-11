الخزري يعلن اعتزاله

دوليه

وجه لاعب مونبيليه الفرنسي، التونسي وهبي الخزري، التحية لمنتخب بلاده ، والجماهير، بعد إعلانه اعتزال اللعب الدولي عقب خروج «نسور قرطاج» من الدور الأول لكأس العالم. وكتب الخزري في تدوينه عبر حسابه الرسمي على إنستغرام أول من أمس: «إنها النهاية، أسلم المشعل إلى نسور جدد بمخالب حادة لحمل ألوان تونس إلى الأعلى». وبعث الخزري ثاني أكثر اللاعبين تسجيلاً للاهداف لتونس بعد المعتزل عصام جمعة، رسالة مؤثرة إلى الجماهير واللاعبين. وكتب الخزري: «هناك أمر خالد في عالم كرة القدم، في 2012 لم أكن لأتخيل التجارب الرائعة التي سأعيشها مع المنتخب، كنت أتمنى ذلك لكن كيف لي أن أعرف؟، خمس نهائيات أمم افريقيا، ومشاركتان في كأس العالم، أعلن اعتزالي مع شعور عميق». وأضاف: «المنتخب جعلني أتطور، الرحلات واللقاءات في ملاعب أفريقيا وأوروبا جعلتني أكبر، استمتعت بكل اللحظات وتغذيت بالانتصارات، ولكن أيضاً بالخيبات التي تلقي بالصمت في حجرات الملابس وبالغضب على دكة الاحتياط». وتابع: «مشاعر تدفعك إلى المراجعة وإلى العودة إلى العمل لتشريف بلدنا، لأن اللعب للمنتخب الوطني التزام يتجاوز الرياضة، جعلني النشيد الوطني أهتز في 75 مناسبة».