ريال مدريد يراقب غارناتشو

دوليه

كشفت صحيفة ذا الصن البريطانية أن ريال مدريد الإسباني يسعى جاهداً لضم نجم مان يونايتد الواعد أليخاندرو غارناتشو. ويدرس ريال مدريد صفقة التعاقد مع غارناتشو، مستغلاً إعجاب اللاعب بالدوري الإسباني، وأنه لم يوقع بعد على صفقة جديدة مع نادي «الشياطين». وقالت صحيفة ذا الصن الريطانية: «يتأهب ريال مدريد لبدء المفاوضات مع أليخاندرو غارناتشو». وأضافت: «يُنظر إلى الأرجنتيني على أنه إحدى أكثر الفرص إثارة في الدوري الإنكليزي بعد موسم رائع مع الشياطين الحمر». وتابعت الصحيفة البريطانية: «نظراً لمستواه الجيد، فإن يونايتد حريص على ربطه بشروط جديدة، مع اقتراح زيادة أجره الأسبوعي البالغ 5000 جنيه إسترليني عشرة أضعاف، ومع ذلك، قد يصبح هذا الأمر أكثر صعوبة حيث إن عملاق الدوري الإسباني ريال مدريد حريص على التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً». وقالت ذا الصن نقلا عن موقع ريليفو: يراقب ريال مدريد وضع اللاعب في أولد ترافورد ويعتبرونه «أحد أعظم نجوم المستقبل». وولد غارناتشو في مدريد ولعب في صفوف أتلتيكو مدريد قبل انتقاله إلى يونايتد في 2020.