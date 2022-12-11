كاظمة والكويت يواجهان اليرموك والقرين في «السلة»

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يلتقي كاظمة مع اليرموك في 05:15 مساء اليوم ضمن الجولة السابعة من الدور التمهيدي لدوري كرة السلة والتي تشهد مباراة أخرى تجمع الكويت مع القرين في 07:15، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

ويمتلك الكويت وكاظمة 10 نقاط لكل منهما فيما يملك القرين واليرموك 7 نقاط لكل منهما. وينص نظام البطولة على تأهل الفرق الستة الاولى في الدوري التمهيدي الى الدور الثاني الذي سيقام بنظام الدوري من ثلاثة أدوار على أن يلتقي بعدها الاول مع الرابع والثاني مع الثالث بنظام «بلاي اوف» من ثلاث مواجهات في نصف النهائي.

وفي المباراة الاولى التي تجمع كاظمة مع اليرموك تميل الكفة لمصلحة البرتقالي نظراً الى الفارق الفني بين الفريقين غير ان اليرموك سيحاول مجاراة منافسه لمفاجأته.

وفي المباراة الثانية التي تجمع الكويت مع القرين فإن الابيض مرشح للظفر بنقطتي الفوز لما يملكه من اوراق حاسمة امثال حمد ومحمد عدنان وعبدالعزيز رمضان وعلي الهود بالاضافة الى الاميركي بلين ولالاني.

