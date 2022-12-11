العربي.. سعادة

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نشر العربي الفرح والسعادة في قلوب عشاقه مساء الخميس الماضي، بعد تأهله لنهائي كأس ولي العهد والذي جاء على حساب غريمه القادسية بالفوز عليه 3-0 في اللقاء الذي أقيم على ستاد نادي الشباب في نصف نهائي المسابقة.

وبهذا الانتصار المستحق حقق الأخضر أهدافاً عدة، أولها بلوغ نهائي المسابقة الغالية والذي سيواجه فيه السالمية، وثانيها الحصول على جرعة معنوية قبل استئناف منافسات الدوري الممتاز، إذ تنتظره مواجهة النصر بعد غد في الجولة العاشرة، وثالثها تعزيز ثقة الجمهور بالفريق، إذ قدم العربي في الاستحقاقات الأخيرة مستويات رائعة توجها بالتأهل لنهائي البطولة، فيما يحتل الأخضر المركز الثاني في بطولة الدوري برصيد 16 نقطة متأخراً عن الكويت المتصدر بفارق نقطتين.

كما جدد العربي بهذا الفوز تفوقه على القادسية، إذ كان تغلب عليه أيضاً يوم 11 نوفمبر الماضي 3-1 في ختام القسم الأول من بطولة الدوري، ليثبت الأخضر للجميع بأنه أحد أبرز المنافسين على جميع الألقاب في الموسم الحالي.

وأثبت مدرب الأخضر البوسني روسمير سفيكو أنه مدرب ناجح في ظل النتائج التي يحققها الفريق، كما يحسب له حسن اختيار التشكيلة والتعامل مع مجريات اللقاء، ورغم ذلك يقول سفيكو ان الانتصار يحسب للاعبين وليس له، مشيداً بعطائهم وبروحهم القتالية داخل الملعب.

في حين لم تتأخر المكافأة، ففور انتهاء اللقاء أعلن رئيس النادي عبدالعزيز عاشور عن تقديم مبلغ ألف دينار لكل لاعب في الأخضر بعد الفوز على القادسية والتأهل لنهائي الكأس، تقديراً لعطاء اللاعبين وتحفيزاً لهم لمواصلة تسجيل الانتصارات.

أما الأصفر فأكدت النتيجة والمستوى الذي ظهر عليه اللاعبون بأنه يحتاج إلى وقفة جادة وردة فعل سريعة من قبل إدارة النادي لتصحيح الأوضاع قبل فوات الأوان.

وبينما واصل الجمهور العرباوي السعيد احتفالاته خارج الملعب، خرج الجمهور القدساوي متذمراً وغاضباً من الخسارة والأداء الذي ظهر عليه اللاعبون، وانتقلت موجة الغضب أيضاً إلى مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً أن الخسارة أمام العربي تكون مختلفة عن غيرها.

وفي المؤتمر الصحافي عقب اللقاء قال مدرب الأصفر الصربي بوريس بونياك أن فريقه لم يكن في مستواه الطبيعي في الشوط الأول، في حين لم يساعده الحظ في الشوط الثاني الذي لعب فيه بطريقة أفضل، مشيراً إلى معاناة الأصفر وتأثره بالغيابات والإصابات التي يشكو منها بعض اللاعبين، فيما زاد بقوله بأن العربي فريق قوي ومتكامل الصفوف.

